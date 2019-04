Nu kommer vejrskiftet

Hvor påsken bød på sol og varme, skal vi vente os regn og blæsevejr den kommende uge.

- Det bliver noget lidt andet, end vi har haft nu, siger vagthavende meteorolog Anja Bodholdt fra DMI.

- Det er ikke fordi, det bliver dårligt vejr, men det bliver bare ikke det skyfri vejr, vi har haft indtil nu.

Solen kigger frem tirsdag, men onsdag bliver landet dækket af skyer, og der kommer endelig noget regn til de tørre haver og marker.

- I aften begynder der at trække skyer op over landet fra sydøst, og det giver lidt regn i nat. Det er ikke de store mængder, men der vil falde lidt rundt omkring, fortæller Anja Bodsholdt.

Se også: Nu skal du passe på solen

Bygerne fortsætter ugen ud.

- Der bliver plads til sol, men der vil komme perioder med nogle flere skyer og regn ind imellem.

Hård vind

Anja Bodsholdt peger på fredag eller lørdag som ugens vådeste dag, da et trækker et stort nedbørsområde op over landet en af dagene.

Udover regn byder ugen på blæst en masse. Især tirsdag bliver slem.

- Vi får en frisk til hård vind fra øst og så nogle kraftige vindstød, som i eftermiddagstimerne kan komme op på hård eller stormende kuling. Det bliver ret kraftig stødende vind især i eftermiddagstimerne, fortæller Anja Bodsholt.

Hele ugen kommer temperaturerne til at ligge mellem 13 og 18 grader.

Se også: DMI: Høj risiko for tørke