Nu koster det millioner

Han bliver beskrevet som den kinesiske Matisse, og nu bliver kunsteren Sanyus værker solgt for vilde millionbeløb.

Det skriver CNN.

Blandt andet er et maleri med fire nøgne kvinder på blev solgt for, hvad der svarer til næsten 220 millioner kroner.

Med det enorme salg på Sotheby's auktionshus i Hong Kong skriver Sanyu sig for alvor ind på listen over de mest attraktive malere fra det frembrusende asiatiske marked.

'Quatre Nus', som det omtalte billede hedder, er fra 50'erne, og det var en budkrig mellem fire ivrige samlere, der sendte prisen mod skyerne.

Maleriet 'Nu' blev solgt for, hvad der svarer til 165 millioner kroner. Foto: Sotheby's

Eksploderet

Sanyu blev født i 1901 og døde 1966. Gennem sin levetid nød han ikke den store anerkendelse.

Men siden oktober har flere af hans værker blevet solgt for betragtelige millionbeløb, da han pludselig er blevet en kult-figur med sine nøgne malerier.

Det er særligt, fordi der er sket en eksplosion i antallet af asiatiske samlere, hvis økonomiske kræfter er med til at påvirke det globale kunstmarked.

Mellem 2000 og 2019 er prisen på Sanyu steget med mere end 1100 procent ifølge CNN.

'For en asiatisk samler svarer det, at købe et Sanyu-maleri som, at en fra vesten køber et af Matisse', lyder det i en analyse af kunstmarkedet udført af Artprice ifølge CNN. Artprice sammenligner i samme ombæring Sanyus penselstrøg med Matisses.

Ingen ekstravagance

Selv om malerierne indbringer svimlende summer i 2020, levede Sanyu ikke et ekstravagant liv.

Hans arbejde fik hverken opmærksom hed fra Kina eller Europa.

Han levede derfor et økonomisk fattigt liv.

Han døde i 1966 af gas-udslip i sit maler-studie.