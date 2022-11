Nu kravler elprisen i vejret

November har budt på de laveste elpriser siden juni sidste år.

Danmarks elkunder har kunnet vaske tøj og forbruge el med gennemsnitlige dagspriser på under 1 krone.

Men nu er det slut, skriver Finans.

I dag stiger den gennemsnitlige dagspris nemlig igen og kommer for første gang i 12 dage over 1 krone og lander på 1,54 kroner.

Fredag var strømmen i perioder nærmest gratis. Den gennemsnitlige pris nåede helt ned på 2 øre, så der er tale om en prisstigning på 7.600 procent på et døgn, skriver Finans.

Det er den gennemsnitlige markedspris, der er tale om. Dertil kommer øvrige udgifter til eltransport, abonnementer, elafgifter og moms.

I august nåede prisen på strøm det højeste niveau nogensinde.

Danske forbrugere er blevet ramt af ekstraregninger på flere tusinde kroner, og ifølge beregninger fra Danske Bank vil elregningen for en familie med to børn være steget med over 15.000 kroner om året med elpriserne i august.