Nu laver de ændringer

250.

Så mange klager har Forbrugerombudsmanden gennem årene modtaget over Rejsekort.

Det har nu ført til, at Rejsekort er blevet bedt om at ændre sine vilkår, oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelse.

Forbrugerne skal være trygge

- Lovgivningen skal blandt andet sikre, at forbrugere får deres penge udbetalt, når et elektronisk kort som rejsekortet udløber. Som forbruger er det naturligvis svært at vide, om man har et udbetalingskrav, hvis man ikke er klar over, hvornår kortet udløber, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i pressemeddelsen.

- Hertil kommer, at det har været en noget anden og mere besværlig proces at få udbetalt sine penge end at indbetale beløb på de anonyme rejsekort.

Firmaet bag Rejsekortet - Rejsekort & Rejseplan A/S - har oplyst til Forbrugerombudsmanden, at det skal være både nemt og gennemsigtigt at være rejsekortkunde, og at forbrugerne skal være trygge ved, at den forbrugerbeskyttende lovgivning overholdes.