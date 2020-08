Nu må barer og restauranter holde længere åbent

Er du en af dem, der har sukket højt, når bartenderne har råbt 'SIDSTE UDSKÆNKNING' klokken lidt i midnat de seneste måneder?

Så er der godt nyt.

Fra og med i aften må barer, caféer og restauranter som følge af genåbningens fase 4 udvide åbningstiderne og holde festen kørende til klokken 02.

Den eneste forudsætning er, at der ikke lukkes nye gæster ind på matriklen efter klokken 23.

Det fremgår af Lovtidende.

Gælder ikke jyske byer

Coronasituationen i Silkeborg og Aarhus betyder dog, at beværtninger i de to byer ikke får lov til at udvide åbningstiderne.

Sundshedsministeriet vil holde øje med situationen og vurdere, hvornår de særlige regler for Aarhus og Silkeborg kan ophæves, skrev ministeriet i et svar til Ritzau 17. august.

'Sundhedsmyndighederne har i den forgangne uge haft særligt fokus på Aarhus og Silkeborg, og der har været iværksat lokale tiltag for at hindre smittespredning', skriver ministeriet.

Aftale på plads: Værtshuse og cafeer må holde åbent efter midnat

Siden store dele af Danmark lukkede ned i marts, har nattelivet været lukket land, og selvom det i første omgang var planen at inddrage diskoteker og natklubber i fase 4, må de fortsat se langt efter gæster i baren.

Stigende smittetal har fået politikernes til at trække i håndbremsen. Bekymringen er, at man på eksempelvis diskoteker ofte står tæt sammen.

Diskoteker kan omdannes

Diskotekerne har dog ifølge regeringen fået en lille håndsrækning.

- Vi vil give mulighed for, at natteliv vil omdannes til barer inden for sundhedsfaglige retningslinjer, så der kan være aktivitet der, sagde justitsminister Nick Hækkerup (S) fredag aften.

Hjælpen giver Lars Børsting, politisk chef i nattelivskoncernen Rekom, dog ikke meget for.

- Det er helt usandsynligt, at vi kan omdanne natforretninger til aftenforretninger, som der gives mulighed for i den aftale, politikerne indgik i fredags.

- Vores venues er udviklet og dimensioneret til at fungere på nattelivets præmisser med stående og dansende gæster. Så alle vores natforretninger vil fortsat være lukket, siger han til Ritzau.