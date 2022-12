Nu må de gerne køre over grænsen

Kontanthjælpsmodtagere i grænselandet føler sig fanget af strenge regler, der betyder, at de skal bede om lov for at må handle et par hundrede meter syd for grænsen den tilladte éne gang om måneden

Indtil nu risikerede kontanthjælpsmodtagere at blive trukket i ydelsen, hvis de kørte over grænsen for at handle

Nu bliver der sat en stopper for de gakkede grænseregler.

Kontanthjælpsmodtagere må fremover gerne tage på indkøbsture til eksempelvis Tyskland, uden at de risikerer at blive trukket i deres kontanthjælp.

Det er en af pointerne i et brev, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fredag har sendt til landets kommuner. Her fremgår det blandt andet, at sanktionering for korterevarende ophold i udlandet efter lov om aktiv social politik sættes i bero.

Det sker, efter Ekstra Bladet i oktober kunne fortælle, hvordan det kostede dyrt for kontanthjælpsmodtagere, der tog et smut over grænsen for at handle.

Marianne Haarnagel er kontantmodtager og er blevet trukket 37.000 kr i kontanthjælpen for at overskride den dansk tyske grænse for at købe mælk og smør. Foto: Ernst van Norde

Både Venstre og Socialdemokraterne reagerede på historien og lovede at kigge på reglerne.

Beskæftigelsesministeriet igangsatte efter medieomtalen og en henvendelse fra Folketingets ombudsmand en vurdering. Det er på baggrund af denne vurdering, at reglerne er sat i bero.

Det er ministeriets foreløbige vurdering, at der er berettiget tvivl om, hvorvidt Danmark overholder EU-lovgivning i forhold til fri bevægelighed.

Advokat glad - og bekymret

Advokaten til Marianne Haarnagel - som blev straffet for sin grænsetur - er glad for nyheden om, at reglerne nu suspenderes, men har dog stadig sine bekymringer:

'Det er naturligvis glædeligt at man nu ændrer en helt åbenbart forkert praksis. Men det ærgrer mig også at der er tale om en praksis som har stået på et stykke tid og som har ramt mange udsatte personer,' skriver Jan Schneider til Ekstra Bladet.

'Jeg anfører i mine bemærkninger til Ankestyrelsen blandt andet også, at jeg mener kommunen – selv hvis de handler indenfor loven – klart udnytter loven på en måde, som ikke stemmer med lovens formål. Selv hvis bestemmelserne kunne fortolkes på denne måde, strider praksis derfor imod almindelige danske forvaltningsretlige regler om saglighed mv.'

'Det er blot bekymrende, at det kræver flere ugers massiv pressedækning, før borgerne bliver behandlet fair.'