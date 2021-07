Nu rammer det: Har aldrig set noget lignende

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Mandag har DMI varslet farligt vejr, og mange steder i Jylland oplever lige nu kraftig regn, lyn og torden.

Det skriver DMI på Twitter.

De oplyser, at Djursland er ramt af skybrud, og at foreløbige tal tyder indikerer, at der ved Tirstrup Lufthavn faldt cirka 30 millimeter regn på en halv time.

'En meteorologkollega på ferie i området melder, at han aldrig har set noget lignende,' skriver DMI på Twitter.

Derudover har flere målere omkring Kalundborg på Vestsjælland ligeledes registreret skybrud.

Veje oversvømmet

Sydjyllands Politi skriver på Twitter, at landsbyen Fole, der ligger mellem Ribe og Gram, er ramt af kraftig regn, hvilket har medført, at blandt andet Stampemøllevej er oversvømmet.

'Der trænger vand ind i flere huse. Beredskabsstyrelsen er på vej med pumper og sandsække. Giv plads til udrykningskøretøjer på vej til stedet,' oplyser vagtchefen på det sociale medie.

Politiet anbefaler, at man kommer fra øst, hvis man skal til Fole.