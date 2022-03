Nu rammer det russerne hårdt

Sukker og hvede.

For blot et par måneder siden var det utænkeligt, at de to fødevare kan skabe kaotiske tilstande. Imidlertid er det netop det, som russerne oplever i disse dage.

Køer på op til 1,5 time er ikke unormalt, efter Vestens sanktioner har ramt Ruslands forsyningskæder.

Fysiske kampe

Kampen om de sidste vare på hylderne er i flere tilfælde endt i håndgemæng. Russiske borgere strømmer til i hundredvis for at få de sidste tilgængelige vare på hylden, skriver The Guardian.

- Folk deler tips om, hvor det er nemmest at få sukker. Det er helt vildt, udtaler Viktor Nazarov, en russisk borger, til The Guardian.

Han fortæller, hvordan folk køber sukker og andre vare i frygt for, at dagligvarerne lige om lidt er helt forsvundet fra markedet.

- For en måned siden føltes alt normalt. Nu minder det om tilstande fra 1990’erne’, siger Viktor Nazarov, der dermed sammenligner forholdene med dem man så under Sovjetunionen.

Sendt i byen af bedstemor

Viktor Nazarov fortæller, at han er blevet sendt i byen af sin bedstemor for at rationere. Besøget ender med, at han får lov at købe en pose sukker på fem kilo.

Ifølge guvernøren fra den russiske region Omsk, er det Vesten, der forsøger at skabe panik i samfundet. Og det spejler af på russiske fødevaremarked.

Ifølge russiske myndigheder er der rigeligt med vare på hylderne, selvom virkeligheden ser noget anderledes ud ifølge Viktor Nazarov.

Vestens sanktioner virker tilsyneladende. I hvert fald - ifølge The Guardian - er Rusland i knæ på fødevareområdet. Og hvis tilstandene ikke forbedres, kan almindelige russere se ind i et hårdt økonomisk år.