Nu rammer det voldsomme vejr: Allerede over 1000 lynnedslag

DMI fortæller at vejret allerede nu er blevet farligt i Sønderjylland med torden og lynnedslag

Det har om noget været en dansk sommer med ekstremer.

Fra tropenætter og mange dejlige solrige timer, går Danmark nu en aften og nat i møde med både skybrud, lyn og torden.

Det fortæller vagthavende metrolog Thor Harts fra DMI.

- Der er stadig tale om farligt vejr, og vi har allerede fået meldinger om 15 mm. nedbør på 30 minutter i Sønderjylland, som er betingelsen for skybrud.

Indtil videre har DMI modtaget over 1000 meldinger om lynnedslag i forbindelse med vejret, og det kan godt gå hen og blive farligt.

- Med den varme sommer vi har haft, er alting jo knastørt. Hvis lynnedslaget rammer uheldigt, kan det betyde, at der starter en brand.

Han fortæller, at den kraftige vind heller ikke gør det bedre, og den kan hjælpe med at sprede ilden, hvis den antændes.

Lige nu er det voldsomme vejr kun gået i lang ved Sønderjylland, men Thor Hartz fortæller, at det nok rammer Fyn omkring klokken 19 og Sjælland enten 21 eller 22.

- Det bevæger sig meget stille og roligt, og der er en god sandsynlighed for, at det har tabt lidt at pusten, når det kommer videre, siger han.

