Nu rammer møgvejr

Kraftige regnbyger rammer hele landet her til formiddag

DMI har varslet kraftig regn søndag, og omkring klokken otte trækker møgvejret op over landet.

Det fortæller DMI's vagthavende meteorolog,

- Lige her og nu er der torden i København. Vi kan høre det hos DMI i København ude på Lyngbyvej, og det skyldes den regn, der er på vej ind over landet østfra, lyder det fra meteorolog Dan Nilsvall.

- Det ligger over Køge Bugt og bliver ved med at brede sig over landet.

Varslet om kraftig regn gælder hele landet udover Bornholm, og med regnen følger også torden.

- Nedbøren falder som byger, så det bliver meget ujævnt fordelt. Nogen får næsten intet, mens andre får meget mere. Lokalt kan der falde op til 24 mm på seks timer, fortæller Dan Nilsvall.

- Det er lidt voldsomt og tager lidt tid, før overfladen kan tage det til sig og suge, så det kan lægge sig og give problemer.

DMI forventer at regnen vil have bredt sig til hele landet ved middagstid.

Der er trods alt også godt nyt: I eftermiddag skulle det nemlig klare op igen.