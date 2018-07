Nu rammer voldsom regn: - Det kommer hurtigt

Endelig.

Lørdag kommer regnen til at vælte ned over store dele af landet for første gang i ugevis, hvor solen ellers har bagt ned over det danske landskab.

Det er Dansk Meteorologisk Institut, der kommer med udmeldingen, som mange nok vil se som en kærkommen nyhed ovenpå en periode med hedebølge og tørke.

koldfront på vej

Landmændene vil især være glade for en smule regn. Tidligt lørdag er der nemlig op mod 100 mindre og større skov- og markbrande, der hærger Danmark samtidigt.

Frank Nielsen, der er vagthavende ved DMI, fortæller til Ekstra Bladet, at regnen kommer i store mængder senere på dagen, hvor et skybrud vil bevæge sig ind over landet:

- Det bliver den vestlige del af landet, som først bliver ramt, og det bliver også kraftigst her. Det ser fortsat ud til, at det kommer i løbet af eftermiddagen.

Det bliver dog først ud på de sene aftentimer, at det tunge skydække med regn og torden vil ramme hele landet, forklarer Frank Nielsen:

- Derefter bevæger skybruddet sig østover, og ved 20-tiden forventer vi, at det har ramt de største dele af Jylland. Senere på aftenen er det også nået frem til Storebælt over Østjylland og Fyn.

- København bliver først ramt af uvejret lørdag nat, fortsætter han.

Endnu en varm dag truer med temperaturer op omkring 30 grader. Til forskel fra de øvrige så kommer der regn og tordenbyger fra sydvest. De kan stedvis være kraftige.

Se regional udsigten https://t.co/h15CSJ8J4p pic.twitter.com/Q6DhhmqZ6v — DMI (@dmidk) 28. juli 2018

Kommer pludselig

Men selvom der er regn og torden på vej ind over landet, skal vi stadig forvente at få en varm dag lørdag. Skybruddet vil nemlig komme ud af det blå, og derfor vil temperaturen også være høj lagt størstedelen af dagen.

- Det bliver en luftig, men rigtig varm dag igen på op til 30 grader. Det er et vejrskifte, hvor der vil være godt vejr, lige indtil det kommer. Og det kommer hurtigt, siger Frank Nielsen.

De tunge skyer bringer ekstremt meget nedbør med sig.

- Lokalt kan der falde over 30 millimeter på en halv time. Det er selvfølgelig skønt med regn, men der kan være steder, hvor det kan være svært for jorden at følge med, selvom det er hårdt tiltrængt med noget regn. Det bliver dog mest i sydvest, at man vil opleve, at der falder så store vandmængder.

- Søndag morgen går det lidt i sig selv igen. Ud på formiddagen er det stort set ovre, og så klarer det op, og solen kommer tilbage. Det bliver til gengæld en behagelig søndag, fordi temperaturen falder ned til 26-27 grader, som er lidt køligere, end vi har haft det de seneste par dage., slutter vagthavende Frank Nielsen.

DMI advarer: Her er der risiko for skybrud og kraftig torden