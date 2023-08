Nu reagerer de på Lizette-interview: - Hun lyver og håner os

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) modtager torsdag advokatundersøgelsen om Lizette Risgaards adfærd, men allerede tirsdag gik den tidligere formand ud og sagde, at hun ikke har gramset på nogen, selv om hun tidligere har undskyldt for rullende kameraer

Flere af de mænd, der har anklaget den tidligere FH-formand Lizette Risgaard for upassende og grænseoverskridende adfærd, reagerer nu på det interview, Risgaard forleden gav til erhvervsmediet Finans.

- Da jeg læste hendes udtalelser i Finans, tænkte jeg, at det er helt vanvittigt, og at hun lyver, lyder det fra en de mænd, som Ekstra Bladet og Berlingske har talt med.

Lizette Risgaard udtalte i Finans-artiklen tirsdag aften, at hun ikke har gramset på nogen, og hun afviste i det hele taget de anklager, hun tilstod tilbage i april.

Den pågældende mand, der mener, at hun lyver, deltog i 2018 i et stort fagligt arrangement, hvor Lizette Risgaard også deltog.

Manden stod i april frem i Berlingske og Ekstra Bladet sammen med otte andre mænd, der havde oplevet grænseoverskridende og upassende adfærd. Foto: Jonathan Damslund

I løbet af dagen taler de to sammen flere gange om et aktuelt emne. Men på vej væk fra den sidste samtale, de har på dagen, mærker den pågældende mand pludselig Lizette Risgaards hånd på sin røv, fortæller han.

- Jeg har aldrig været krænket. Jeg synes bare, det var uprofessionelt – og lidt mærkeligt, sagde han tilbage i april, og han går nu i rette med Lizette Risgaard nye udtalelser om, at hun aldrig har taget på nogen.

- Det hun gjorde ved mig, var ikke til at tage fejl af. Det var upassende, og det passer ikke, når hun påstår, at hun ikke har gramset på nogen. Det var ikke bare en flad hånd, hun lagde på mig, siger han.

'Det er hånende'

En anden mand beskrev i maj til Berlingske og Ekstra Bladet, hvordan han oplevede grænseoverskridende adfærd fra Lizette Risgaard på valgnatten i 2019.

Her beskrev han, hvordan han efter flere ugers valgkamp som medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) havde knoklet for socialdemokratiske kandidater.

Her støder han ind i Lizette Risgaard, som han har beundret på landets talerstole, og får af den grund taget et billede sammen med hende.

- Så bliver det første billede taget, og så kan jeg mærke, hvordan hendes hånd glider ned ad ryggen – det er, som om hun aer på bagdelen, og så pludselig føles det, som om hun prøver at komme ind med fingrene mellem benene, og så kan jeg mærke, at jeg virkelig strammer til med benene over kors. Jeg var helt mundlam. Og så skal jeg gå derfra, og her giver hun mig et klap bagi.

- Det var virkelig grænseoverskridende, enormt, fortalte han dengang.

Øjeblikket, hvor manden fik overskredet sine grænser af Lizette Risgaard. Privatfoto

Berlingske og Ekstra Bladet har været i kontakt med en person, som han konfronterede med episoden på aftenen, og derudover set dokumentation for, at han delte sine oplevelser med andre i DSU.

Også han læste Risgaards afvisning af anklagerne i Finans tirsdag aften, særligt fordi han indledningsvist tog hendes undskyldninger til sig.

- Det er jo et kæmpe stort tabu for mænd at stå frem, når de oplever krænkende adfærd. Det gør det ikke lettere, at mange andre mænd ser ned på de mænd, som står frem, siger han og fortsætter:

- Derfor virker det faktisk også meget hånende over for os, der er stået frem, at Lizette siger, at det er ukorrekt, og at hun aldrig har krænket nogen, og at hun har været offer for en offentlig gabestok. Den lille andel af respekt, jeg fik for hende i forbindelse med hendes undskyldning, er nu forsvundet, lød det.

- Det virker desperat

Også 28-årige Jonas Larsen, der offentligt har delt sin oplevelse med upassende adfærd fra Lizette Risgaard, reagerer nu på den tidligere FH-boss’ nye standpunkt i sagen.

- Jeg synes, det er en mærkelig strategi. Som om hun febrilsk prøver at finde en anden fod at stå på, så hun ikke kommer til at fremstå som krænker. Måske prøver hun at redde sit eftermæle, men det sker på en lidt desperat måde. Det er underligt, og jeg synes, hun skulle være gået i den anden grøft og sagt undskyld, siger Jonas Larsen, der er aktiv i HK og arbejder som faglig sagsbehandler i Pædagogmedhjælpernes Fagforening på Fyn.

Jonas Larsen har offentligt delt sin oplevede med Lizette Risgaard og kritiserer nu hendes kovending. Privatfoto

Selv oplevede han at blive taget på røven af Lizette Risgaard til arbejdersang-aften på Folkemødet i 2019.

- Jeg står nede blandt publikum, og vi har fået et par øl, og der er god stemning. Lizette går bag om mig, og jeg mærker den her hånd køre hen over min røv. Jeg vender mig mod vedkommende ved siden af mig og spørger, om det var Lizette. Han nikker bare og siger 'velkommen i klubben' og siger, ’at det taler vi ikke om, og det holder du bare for dig selv', fortalte han tilbage i maj til først Netavisen Pio og siden til flere andre medier.

Jonas Larsen har efterfølgende deltaget i den advokatundersøgelse, der torsdag drøftes i FH, og han håber, at flere har fulgt hans eksempel og talt med advokaterne, så det bliver tydeligt for enhver, at Lizette Risgaard har ageret upassende.

- For det synes jeg, at hun har. Det kan jeg også mærke og se i interviews, at andre mener, hun har. Men hvis det ikke ændrer noget hele vejen rundt og får folk til at tænke en ekstra gang, inden de gør noget, er det ligegyldigt, at vi står frem.

Ekstra Bladet arbejder fortsat på at få en kommentar fra Lizette Risgaard og har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra FH, men det har ikke været muligt, da man fortsat afventer advokatvurderingen, lyder det.