Nu sagsøger hun: Søns død misbrugt

En sørgende og fortvivlet mor fra Irland har fået misbrugt sin søns død af The Irish light - en irsk avis - i en kampagne, der havde til hensigt at udstille, hvor mange der var døde af covid-vaccinen.

Og det får hende nu til at lægge sag an mod mediet, skriver BBC.

Edel Campbells søn døde i en alder af 18 år i august 2021.

The Irish Light har i den forbindelse brugt hans død i en kampagne mod covid-vaccinen, som har til formål at vise, hvor 'utestet og farlig', vaccinen er.

Det er bare et problem: Edel Campbells søn er aldrig blevet vaccineret og døde som følge af selvmord.

Artiklen fra The Irish Light har foruden Campbells søn tre andre dødsfald med, som ikke har noget at gøre med vaccinen. En er druknet i en pool, en anden døde af en hovedskade og en tredje døde som følge af meningitis. Det oplyser deres familier.

Efter Edel Campbell gjorde opmærksom på det, har hun været udsat for massiv chikane, og ifølge hende selv er hendes liv 'et helvede'.

Redaktøren på The Irish Light, Gemma O'Doherty, har blandt andet gjort brug af sociale medier til at hænge hende ud og sagt, hun er 'mentalt ustabil' og 'medvirkende til massivt bedrag'.

Hendes advokat i sagen, Ciaran Mulholland, fortæller til BBC, at hun frygter, at mange vil være påpasselige med at gå til en advokat, efter de har set, hvordan det er blevet taget imod, at Eden Campbell er stået frem.

Folk stiller ikke spørgsmål

The Irish Lights redaktør mener dog, at problemet er, at folk ikke stiller nok spørgsmål ved, hvad hun kalder 'mystiske dødsfald'. Både i forhold til Edel Campbells søn og 41 andre dødsfald.

'De ved præcis, hvad det er: en utestet og farlig indsprøjtning, de har tvunget i det irske folk,' skriver hun i artiklen.

Ifølge BBC er dødsfald som følge af covid-vacciner dog utroligt sjældne. Kun 55 dødsfald er blevet angivet som årsag til dødsfald hos de 50 millioner mennesker, som har fået minimum én dosis af vaccinen.