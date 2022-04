Nu ser det sort ud: Spækhugger ligger bomstille

En spækhugger, som søndag blev reddet fri efter at være strandet i Limfjorden, ligger helt stille ud for en lystbådehavn. Samtidig trækker den vejret for hurtigt, fortæller vildtkonsulent

Der er ikke gode udsigter for den spækhugger, som de seneste dage har befundet sig i Limfjorden.

Søndag var der kortvarig optimisme, da det lykkedes at få hvalen, som fredag strandede ud for havnebyen Hals, fri, hvorefter den svømmede væk.

Men mandag aften kom der skår i glæden, da spækhuggeren lagde sig stille i vandet ud for Nørre Uttrup Lystbådehavn i det nordøstlige Nørresundby.

Det fortæller Ivar Høst, som er vildtkonsulent ved Naturstyrelsen, til Ekstra Bladet.

- Vi forventer faktisk, at den ligger på så dybt vand, at den ligger frit, siger han.

Spækhuggeren har ligget stille siden mandag aften. Foto: René Schütze

Trækker vejret for hurtigt

Det er altså ikke formodningen, at hvalen igen har sat sig fast. I stedet er den begyndt at trække vejret alt for hurtigt.

- Lørdag morgen, da jeg var ved den, var der cirka to minutter imellem vejrtrækningen, og her til morgen var der 15 sekunder, så det er meget hurtigt, siger han og tilføjer:

- De to minutter er meget normalt, men fire gange i minuttet er for hurtigt.

Ikke flere redningsaktioner

Ivan Høst formoder, at noget ikke er, som det skal være, og at det er forklaringen på, hvorfor spækhuggeren ligger stille.

- Det er ikke bare, fordi den er faret vild eller har været uheldig. Det tror vi ikke, så derfor må vi sige, at så skal den også have lov til at have fred og ro, siger han.

Spækhuggeren trækker vejret alt for hurtigt. Foto: René Schütze

Derfor kommer der ikke yderligere forsøg på at redde hvalen, fortæller vildtkonsulenten.

- Vi tog den beslutning, allerede inden søndagens redningsaktion, at vi gav den det ene forsøg, for det normale er egentlig, at vi lader de vilde dyr passe sig selv, men fordi den lå, som den gjorde, var der en fair chance for at give den en hjælpende hånd, siger Ivar Høst.

Stadig håb

Vildtkonsulenten kan ikke svare på, hvor længe der kan gå, før hvalen enten dør eller svømmer videre.

Derfor er der ikke andet for end at se tiden an.

- Så længe den trækker vejret, er der et håb, siger Ivar Høst.

- Men vi skal også være realistiske, og udsigterne er ikke gode, erkender han.