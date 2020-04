Nu siger Anders Holch Povlsen undskyld og betaler husleje

Den danske erhvervsmand, Bestseller-ejer og milliardær, Anders Holch Povlsen, siger ifølge Finans 'undskyld' og begynder nu at betale husleje igen, efter at det i marts kom frem, at han stoppede med at betale husleje for sine Bestseller-butikker.

- Vi meldte tidligt ud om alvoren i denne krise og behovet for dialog med udlejere om fremtiden. Jeg vil gerne undskylde for vores håndtering og beklager, hvis vi utilsigtet har trådt ved siden af overfor nogle udlejere.

- Opråbet til udlejere er baseret på forventninger om en længere periode med svære vilkår for detailhandlen. Det gælder om at redde flest mulige butikker og jobs til fordel for alle - også udlejere. Vi har fået positive tilbagemeldinger fra mange af vores udlejere, siger han til Finans.

I alt har Bestseller 250 butikker i landet, og Holch Povlsen inviterer i samme ombæring udlejerne til forhandlingsbordet, da meget af det fysisk tøjsalg er gået i stået efter coronaudbruddet.

Bestseller har afskediget 750 medarbejdere, mens 2400 er sendt hjem for en periode.

