Nu siger hotelkæde stop: Slut med svinekød i kantinen

Der bliver ikke længere serveret bacon, flæskesteg eller pølser i kantinerne hos kæden Hotel Scandic i Norge.

Faktisk bliver der slet ikke serveret svinekød til de ansatte overhovedet, fastslår hotellet. Ledelsen forklarer sig med, at man har lyttet til forslag fra de ansatte, som er blevet spurgt til, hvordan man eksempelvis kan undgå madspil.

120 nationaliteter ansat

Hertil lød svaret fra de ansatte, som tæller mere end 100 nationaliteter, at man altså godt kunne droppe grisen i de norske hotelkantiner. Det fortæller kædens direktør Lise Solheim Haukedal til VG:

- Det er rigtigt, at vi forsøger at undgå svin i personalekantinen. Vi er stolte af hotellets mangfoldighed. Vi har mange nationaliteter blandt vores medarbejdere, og vi ønsker at tilpasse os. Samtidig har vi et stort fokus på madaffald i Scandic, og vi ønsker at begrænse dette så meget som muligt.

Hoteldirektøren understreger, at virksomheden også ønsker at sætte integration i højsædet.

- Vi er ivrige efter at tilpasse os disse tilbagemeldinger. Vi har 120 nationaliteter, der arbejder på Scandic, og integration er en vigtig faktor for os, siger Lise Solheim Haukedal.

Hun fortæller samtidig, at hotellet ikke har hørt fra utilfredse medarbejdere, der kommer til at savne rullepølsen på rugbrødet til frokosten, endnu:

- Vi har ikke modtaget nogen negativ feedback. Der var feedback om, at nogen ønskede mindre gris, og det har vi taget til os, siger direktør Haukedal til det norske medie.

Der tages ikke hensyn til de medarbejdere, der ønsker at beholde svinekød, mener norsk parti. Foto: Ritzau Scanpix/Håkon Mosvold Larsen

Men ikke alle i Norge er lige begejstrede for Scandic-kædens beslutning. Hos højrefløjspartiet Fremskrittspartiet mener man, at private virksomheder har friheden til at gøre, hvad de vil. Sagen har dog alligevel principiel karakter, lyder det.

- Hvad de gør for deres medarbejdere, er ikke noget, jeg burde blande mig ind i, indleder udlændingeordfører for Fremskrittspartiet, Jon Helgheim.

- Men det er noget, vi konstant ser, som jeg tror, er et misforstået bidrag til integration. Jeg tror, at det skaber flere modsætninger. Mange føler, at dette er en tilpasning til en anden kultur og religion, og det har folk ikke noget tilovers for. Det er baseret på et princip om, at flertallet skal tilpasse sig mindretallet, uddyber han.

Fremskrittspartiets udlændingeordfører er utilfreds med, at der ikke bliver vist mere hensyn til de medarbejdere, der er glade for svinekød.

- Heri ligger der religiøse retningslinjer, og man tager kun hensyn til en gruppe af sine medarbejdere. Hvad med dem der elsker svinekød? Deres holdning er man ligeglad med, siger Jon Helgheim.

