Nu skal alle danskere bruge mundbind: I har intet at frygte

Borgerne i Aarhus og omegn har ageret 'prøvekaniner' for resten af landets borgere, når det kommer til krav om brug af mundbind i de offentlige transportmidler. Da smittetrykket pludselig steg hastigt i først Aarhus og siden Silkeborg i begyndelsen af august, tøvede myndighederne ikke med at give østjyderne særbehandling og kræve, at de som de første skulle bære de omdiskuterede mundbind, når de færdedes i busser, tog og letbane.

På baggrund af det stigende smittetryk i hele landet gør en ny bekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen det fra og med lørdag til et krav at bruge mundbind i den kollektive trafik i hele landet på alle tidspunkter af døgnet, dog vil visse persongrupper være undtaget, herunder børn.

Ekstra Bladet mødte fredag en række aarhusianere på letbane-strækningen mellem Dokk 1 og Aarhus Universitetshospital og på banegården i byens centrum. Vi spurgte dem dels om, hvordan de har haft det med at bære mundbind og om, hvordan de synes, danskerne generelt har tacklet coronakrisen.

Foto: Ernst van Norde

Emil Christensen, 21 år, kundeservice-medarbejder hos Postnord:

- Jeg har allerede vænnet mig til det og har det fint med at bære mundbind. Min mor er ergoterapeut på et sygehus, så det er vigtigt for mig at bære mundbindet, og kan det gøre en positiv forskel og tjene et godt formål, giver det på alle måder mening at have det på. Det er hjælp til selvhjælp.

- Generelt synes jeg, folk har klaret det super fint at imødegå de krav og besværligheder, coronasituationen har ført med sig. Kritikken af de unge har ofte været berettiget, selvom det er en svær problemstilling. På den ene side forstår jeg godt, at vi unge har behov for at feste og være sociale, men man kan godt hygge sig uden at skulle kysse og kramme. Det glemmer nogle unge ind i mellem.

Foto: Ernst van Norde

Mia Horsbøl Sørensen, 25 år, tandlægestuderende:

- For mig føles det naturligt, fordi jeg er vant til at bruge det på mit studie. Det er dog lang tid siden, jeg har brugt det, fordi studiet har været lukket. Man skal lige vænne sig til det igen, og jeg har da tænkt på, at det føles anderledes, når man bærer det i en anden kontekst end på studiet.

- I begyndelsen var folk gode til at håndtere situationen, men det gik for hurtigt med at løsne lidt for meget op. Jeg er gravid og trækker en grænse tidligere end andre for at beskytte mig selv. Jeg synes også, der er et paradoks i, at man kan ligge tæt på en strand, men at man ikke må studere på Tandlægehøjskolen.

Foto: Ernst van Norde

Trine Kjeldsen, 56 år, pædagog:

- Det er ikke særligt behageligt at have på, og varmen gør det absolut ikke bedre, men det tjener et godt formål, så jeg respekterer selvfølgelig myndighedernes anbefalinger og krav.

- Corona har været et stort samtaleemne, og jeg synes, at folk generelt er gode til at bevare roen og opføre sig fornuftigt. Det værste er, at nogen kan blive alvorligt syge, men der er flere ubekendte ved situationen - blandt andet, at vi ikke aner, hvornår det slutter, og at vi ikke kender de sundhedsmæssige konsekvenser på længere sigt.

Foto: Ernst van Norde

Christian Huno, 23 år, serviceguide hos DSB og økonomistuderende:

- Jeg vænnede mig hurtigt til det, og det er ikke noget, der påvirker mig på nogen måde at gå med det. Det er for alles bedste, og der er en væsentlig årsag til, at vi skal have det på.

- I min omgangskreds har jeg kun oplevet, at folk har taget det alvorligt. Jeg kan derfor ikke vurdere, om kritikken af os unge har været fair. Men hvis der har været problemer, skal de selvfølgelig italesættes. Jeg har selv været ret isoleret, fordi jeg har studeret hjemme fra.

