Nu skal alle nye cigaret- og tobakspakker være helt ens

Fra torsdag skal alle nye cigaretpakker, snusdåser og andre tobaksprodukter laves i helt ens, neutrale pakker.

Det betyder, at alle pakkerne vil få en grumset-grøn farve, og producentens navn vil stå ens på alle pakker.

Allerede producerede pakker kan dog i en overgangsperiode sælges frem til april 2022.

Derfor vil der heller ikke lige med det samme være en stor forandring at mærke.

Det siger Tine Marie Andersen, der er direktør i brancheorganisationen Tobaksproducenterne.

- Der er en overgangsperiode indtil april næste år, som betyder, at der vil ske en gradvis udskiftning i takt med salget. Hvor hurtigt det vil gå, er ikke til at sige, siger hun.

De nye regler er en del af en handleplan for at nedbringe børn og unges rygning, som Folketinget har vedtaget.

Planen har blandt andet også indført krav om røgfri skoletid, og at tobak skal gemmes væk i butikkerne.

Disse tiltag virker, vurderer Niels Them Kjær, der er chef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

Derfor forventer han også, at det nye tiltag vil få en effekt i Danmark.

- Man får stoppet en mulig reklame, som har eksisteret i mange år. Det er den sidste reklamesøjle, som tobaksindustrien har haft, fordi mange eksempelvis har deres cigaretpakke liggende på bordet på en café, siger han.

Da det er en lov i Danmark, at alle tobaksvarer skal være forsynet med sundhedsadvarsler, vil de neutrale pakker fortsat have en tekst- og billedadvarsel på pakken.

I nærbutikker og kiosker er det mest en praktisk udfordring, som de nye, neutrale pakker kommer til at give. Men de forventer ikke, det kommer til at betyde noget for salget, fordi tobak i forvejen er gemt væk i butikkerne.

Det siger Jesper Lundberg, der er formand for Nærbutikkernes Landsforening.

Det handler dog mindre om selve situationen, hvor man køber cigaretter, men snarere om det, der er forbundet med at ryge visse mærker.

Det siger Charlotta Pisinger, der er professor i tobaksforebyggelse og arbejder på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

- Den største effekt forventes at være, at neutrale tobakspakker gør det mindre attraktivt eller cool at ryge for unge, og dermed vil det forebygge, at unge begynder at ryge, siger hun.

Ifølge Charlotta Pisinger viser forsøg, at de neutrale pakker virker mindre tiltrækkende end almindeligt brandede pakker.

Flere lande har allerede indført de neutrale cigaretpakker. Det gælder blandt andet Norge og Australien, der har haft succes med det.