Nu skal de dø

I Australien har en gruppe landmænd fået tilladelse til at dræbe 200 vombatter, fordi de mener, at de ødelægger landbruget

Efter flere ansøgninger om at udrydde en bestanddel af de vombatter, der huserer i området Yorke Peninsula i Australien, er tilladelsen blevet givet fra The South Australian Department for Environment and Water.

Det betyder, at landmændene i området nu må 'destruere' dyrene.

Det skriver ABC.

'Ejeren af Point Pearce, Aboriginal Lands Trust har ansøgt og fået tilladelse til at destruere vombatter på en human måde', lyder det i en udtalelse fra The South Australian Department for Environment and Water.

Beslutningen er taget efter at flere vombatter er blevet skudt uden tilladelse i området.

Tidligere er en vombat også blevet stenet ihjel af en politimand i området.

Flere har dog udtrykt forargelse og bekymring over beslutningen.

- Jeg kan forstå, at landmændene har et problem med vombatter, men når det kommer til stykket bør man passe godt på disse dyr. De kommer fra en lang linje i vores historie. Vi har også talt om evolutionen igennem disse dyr, lyder det fra en beboer i området, som ABC har talt med.

En forsker i dyr og natur fra universitetet i Adelaide Mike Swinbourne, har udtalt, at det er helt forkert, at der er et stort problem med antallet af dyrene i området.

- De fleste kolonier er meget små og isolerede fra hinanden, så der er faktisk ikke noget problem. Der er måske mellem 600 og 800 vombatter i hele Yorke Peninsula, så når du giver tilladelse til at dræbe 200 er det 30 procent af hele populationen. Der er intet, der gør det okay at dræbe så mange, lyder det.

Alligevel er det blevet besluttet, at dyrene må lade livet for landbrugets udtalte udfordringer.