Nu skal den aflives

Vildsvinet fra Berlin gik verden rundt, da det bare ville have noget at spise.

Men nu får dens gerninger fatale konsekvenser. Den tyske avis Bild skriver, at de tyske myndigheder har besluttet, at det verdenskendte vildsvin skal aflives.

Det fortæller chef for skovbrugskontoret i Berlin, Katja Kammer, til avisen.

- Der er afsagt dom. Svinet skal aflives, siger hun.

Årsagen er, at der er frygt for, at vildsvinet bliver aggressivt og ender med at gøre skade på mennesker. Også selv om de tidligere har meldt ud, at vildsvinet er så vant til at omgås mennesker, at det næppe vil ske.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den værre omgang schweinerei fandt sted onsdag 5. august, omkring klokken 18, hvor manden nød vandet og solen ved badesøen. Angiveligt opdagede han pludselig, at hans taske med en bærbar computer var blevet snuppet af vildsvinene.

Men hvad gør man lige, når ens ejendele er blevet stjålet, men man står splitternøgen i det gode vejr? Den tyske mand var ikke i tvivl. Man indleder den vilde jagt.

Adele Landauer fra Berlin havde det ekstraordinære syn og fik efterfølgende lov til at dele billederne med offentligheden. Episoden, der fandt sted ved søen Teufelssee i den vestlige del af Tysklands h

Adam-kostume

Uden en trevl på kroppen jagtede han de tre svin rundt, inden de tog 'dansen' videre ind i skoven. Ifølge Bild lykkedes det her at fange svinene, der nok havde håbet på mad frem for en nøgen mand i hælene og en computer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hvorfor manden var nøgen, melder historien intet om, men her på redaktionen vil vi gerne kåre ham til en forhåndsfavorit til næste års nøgenløb på Roskilde Festival.

Et vildt naturtalent er født.