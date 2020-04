Nu skal det swinge i swingerklubben

En coronakrise skal ikke forhindre klubejer Peter Spælling i at få det til at 'swinge' i swingerklubben Afrodite Club i Ringe - på lørdag hopper han nemlig op på taget af klubben og giver en solokoncert med sin guitar.

De inviterede er klubbens medlemmer.

- Jeg har fået så mange mails og opringninger, så du tror, det er løgn. Jeg kan virkelig mærke, hvordan mine medlemmer savner swingerlivet. Så jeg tænkte, at vi lige skulle holde gryden i kog, nu hvor vi ikke kan lave de narrestreger, vi ellers plejer at lave.

Sex, cola og musik

Det er dog ikke uvant for Peter Spælling at optræde. Udover sit liv som klubejer, spiller han også musik i sin fritid. Sammen med to andre danner han trioen Metalballs, der spiller heavymetal rockmusik.

Klubbens medlemmer er også vant til, at Peter Spælling giver et nummer. Normalt slutter en god swingeraften nemlig med en kold cola og et nummer fra Peter. Her er det mere i Kim Larsen genren fremfor metal.

Peter Spælling har fået skrevet mange nye sange i coronalockdown. Den seneste sang handler om en mand, som er naivt forelsket i en kvinde. Foto: Privat

- Jeg spænder vidt og kan lide lidt det hele, som man siger.

- Jeg har aldrig prøvet at spille foran biler før, men det skal nok blive spændende. Det bliver lidt som medlemmerne plejer at få det. En kold cola og en sang. På lørdag bliver det så bare lidt mere end én sang.

Peter Spælling håber naturligvis, at swingerklubben hurtigt får lov til at åbne igen, men uanset tidspunktet er han enig med Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm i én ting:

Det er uvist, hvornår swingerklubben for lov til at åbne igen, men Peter Spælling er enig med Søren Brostrøm

- Sex er skide godt, og sex er sundt. Så vi glæder os virkelig til, at der bliver åbnet op igen.