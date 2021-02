Nu skal det være nemmere at finde tid til corona-vaccination

Fremover, når de vaccineinviterede borgere skal bestille tid til at få coronavaccinen, vil den første ledige tid i nærheden automatisk dukke op på hjemmesiden.

Det oplyser Danske Regioner, som står bag bookingsystemet på vaccine.dk.

- Fra i dag kan borgerne efter log-in se den første ledige tid til den første vaccine på de fem nærmeste vaccinationssteder. Dermed bliver det lettere for borgerne at se, hvor og hvornår der er en ledig vaccinetid, oplyser Danske Regioner i en skriftlig kommentar.

Systemændringen er trådt i kraft mandag, og den kommer efter, at der har været en del kritik af muligheden for at finde en ledig vaccinetid.

Kritikken har gået på, at folk har haft svært ved at finde en ledig tid, fordi man på hjemmesiden først har skullet vælge et sted i nærheden og derefter klikke sig frem fra dato til dato, indtil en ledig tid popper op.

Det beretter Politiken mandag, hvor de skriver, at tusindvis af borgere forgæves har siddet i kø på hjemmesiden.

En af årsagerne til, at det har været vanskeligt at finde en ledig tid, er også, at der ikke automatisk er dukket en tid til stik nummer to op, som man skal have indenfor to uger. Det har sendt borgerne på skattejagt i systemet. Ofte uden held.

Noget, man også arbejder på at få fikset hos Danske Regioner.

- Arbejdet med at forbedre brugervenligheden er ikke slut her. Der arbejdes løbende med at forbedre systemet. Den kommende måned er det forventningen, at vacciner.dk samlet vil kunne vise ledige tider for både 1. og 2. vaccination, oplyser Danske Regioner.

Med til historien om, hvorfor det kan være svært at finde en tid, hører også, at der er blevet sendt for mange invitationer ud, i forhold til antallet af vaccinedoser, der i øjeblikket er til rådighed.

Det skriver Danske Regioner selv på hjemmesiden.

- Hvis du er blevet inviteret til vaccinationen, kan du opleve ikke at finde en ledig tid. Det skyldes, at der er fortsat begrænsede leverancer af vacciner til Danmark. Du må desværre bevæbne dig med tålmodighed, skriver de.