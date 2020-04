Nu skal din mobiltelefon spore corona

Det er de helt store techgiganter, der nu går sammen i kampen mod at stoppe spredningen af corona.

Fredag aften fortæller Apple og Google, at de vil udvikle teknologi, der gør det muligt at bruge mobiltelefoner til at udsende og modtage signaler via Bluetooth om, at coronasmittede og andre har været tæt på hinanden.

Og det bliver vel at mærke en teknologi, der kan bruges på tværs af iPhones og Android-telefoner.

Se også: 10-årig er blandt næsten tusind nye coronadødsfald i Frankrig

Advarer anonymt

Ideen er, at man ved hjælp af særlige apps for eksempel kan markere sig selv som smittet. Og kommer man som smittet for tæt på andre, der med deres app og mobiltelefon opfanger signalet, bliver de advaret om, at de har været tæt på dig som smittet.

Udveksling af data sker anonymt mellem de enkelte mobile enheder og fungerer alene på apps, som de lokale myndigheder har godkendt, lover Google og Apple.

Netcafé får stor bøde: Holder åbent trods coronaforbud

Du bestemmer

Senere på året er det planen, at teknologien udbygges, så den ikke længere kræver en app, skriver Bloomberg. Men igen sker udveksling af data anonymt og uden fare for, at fremmede pludselig kan udpege dig som smittet.

Det er igen også op til den enkelte mobilbruger, om man vil bruge funktionen og dele personlige data om ens smittetilstand.

I teorien kan teknologien spredes til milliarder af mennesker, men det kræver altså lokal godkendelse og deltagelse, før det nye system kan tages i brug herhjemme.

Boris Johnson efter intensiv: 'Kan gå korte ture'