Nu skal dødssyge Pia alligevel ikke i arbejdsprøvning

Ekstra Bladet fortalte i juli om Pia, der er dødssyg af kræft - men hvor jobcenteret på trods af det krævede hende i arbejdsprøvning.

Det skal hun ikke alligevel.

Fældede et par tårer

Torsdag blev Pia overbragt nyheden af Louise Schelde Frederiksen fra organisationen HumanRise, som siden maj har varetaget Pias sag mod jobcenteret.

- Lige da hun sagde det, var det uvirkeligt. Jeg måtte lige sætte mig ned. Jeg fældede da et par tårer, fortæller en rørt Pia Rosgaard Find til Ekstra Bladet.

- Det er en kæmpe lettelse.

Den bedste fødselsdagsgave

Nyheden falder på et godt tidspunkt, fortæller Pia.

- Jeg har fødselsdag på tirsdag, så det er jo den bedste fødselsdagsgave, jeg kan få - ud over stadig at være i live.

Pia Rosgaard Find vil skåle en ekstra gang med sin familie til sin fødselsdag på tirsdag, fortæller hun. Foto: Tim Kildeborg Jensen

I afgørelsen har Ankestyrelsen skrevet:

'Du var fortsat berettiget til forlængelse af sygedagpengeperioden efter bestemmelsen om livstruende, alvorlig sygdom efter den 9. maj 2022.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.'

Tilfreds

Det glæder også Louise Schelde Frederiksen fra HumanRise.

- Jeg er naturligvis også tilfreds med, at Ankestyrelsen giver os medhold i, at når der foreligger lægefaglig dokumentation for livstruende og alvorlig sygdom, så kan standby ordningen i sygedagpengeloven ikke bringes til ophør.

Stadig mærket

På trods af den gode nyhed er Pia dog stadig mærket af de sidste måneders kamp med jobcenteret.

- Jeg er faktisk ked af, at kommunen har udsat mig for alt det her, for det har tappet mig for energi, og jeg kommer jo ikke tilbage til det niveau, jeg var før, siger Pia.

- Men nu fokuserer jeg på at få min behandling og holde mig i live så længe som muligt og få nogle gode dage.