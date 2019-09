Nu skal du have ny digital postkasse

Ifølge Altinget vil alle danskere med høj sandsynlighed skulle have to digitale postkasser efter, at e-Boks har tabt et udbud om at levere digital post fra det offentlige

Danskerne får efter alt at dømme to forskellige udbydere til digital post fra henholdvis offentlige og private aktører, skriver Altinget.

En aktindsigt til Klagenævnet for Udbud viser nemlig, at e-Boks A/S, der var én af to bejlere til opgaven, 2. september har klaget over Digitaliseringsstyrelsen afgørelse, der endnu ikke er offentliggjort.

Det er Netcompany, der har vundet udbuddet, bekræfter flere kilder med kendskab til sagen overfor Altinget. Og direkte adspurgt bekræfter også administreremde direktør hos e-Boks, Ulrik Falkner Thagesen, at klagen kommer ovenpå afvisning af deres tilbud, som giver opgaven for at drive en postkasse for mails fra det offentlige til konkurrenten.

- Vi er 19 procent billigere, og vi har en tårnhøj kvalitet. Set i sammenhæng er hele forløbet meget mystisk for os. Det er grunden til, at vi klager, siger han til Altinget.

Digitaliseringsstyrelsen har valgt at udbyde Digital Post for at "udvikle en enkel og tidssvarende løsning". Ifølge Ulrik Falkner Thagesen er det for tidligt at sige, hvorvidt afgørelsen betyder, at det bliver vanskeligere for danskerne at tilgå deres digitale post.

- Men jeg kan ikke se, hvordan det skulle kunne blive nemmere, siger han.

Lisbeth Bech Poulsen, der sidder med sagen i Finansudvalget for SF, vil ikke kommentere direkte på afgørelsen:

'Jeg kan helt generelt sige, at jeg er bekymret for projektet, den samlede pris, og hvordan det skal bruges af almindelige borgere,' skriver hun dog i en sms til Altinget.

e-Boks fortsætter med at drive postkassen for kommunikationen med private aktører, når de eksempelvis sender lønsedler til danskerne.

Da udbuddet, der er estimeret til 215 millioner kroner, stadig er i gang, ønsker Netcompany ikke at udtale sig til Altinget. Det samme oplyser Digitaliseringsstyrelsen og Finansministeriet.

Sagde chefjobbet op: Jeg var en elendig chef

Syge danskere om politikernes regeltyranni: Systemet jager os

Danskernes egne historier: Sådan fik vi mere i løn