Nu skal du passe på solen

Med et UV-indeks på fire anbefaler DMI, at man husker solcremen i april-vejret

Der er al mulig grund til at nyde påsken ude i solen, men det er vigtigt, at man tager sine forholdsregler, så det ikke ender med en solskoldning tidligt i foråret.

Det fortæller den vagthavende ved DMI, Klaus Larsen.

- Det er selvfølgelig nu, at det begynder at være vigtigt med solcreme, og man skal passe på ude i solen, fortæller han.

UV-indekset er nemlig oppe på fire, og ozonlaget, der skal passe på os mod solens stråler, ligger i den tynde ende.

- Især med den vinterblege hud, som de fleste af os har lige nu, er det vigtigt, at man tænker sig om, lyder det fra DMI.

Pas på den vinterblege hud

Det er først, når vi når op over seks på UV-indekset, at solen er rigtig farlig, men taget i betragtning af, at de fleste ikke har fået særlig meget sol endnu, er det altså vigtigt, at man tænker sig om.

- Det er ikke usædvanligt med det indeks, men det er klart, at når vi ikke er vant til sol så tidligt på året, at man skal begynde at passe på.

Hos Kræftens Bekæmpelse skriver de, at et UV-indeks over tre betyder, at det kan vær farligt at være i solen.

I Danmark er det typisk mellem klokken 12 og 15, at man skal passe på i solen.