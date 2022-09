Nu skal Liz Truss arbejde sammen med 15-årige Larry

Mandag blev det afgjort, at det er 47-årige Liz Truss, der afløser Boris Johnson på posten som britisk premierminister og dermed kan rykke ind i Downing Street 10 i London.

Det er katten Larry formentlig ret ligeglad med.

Han har boet i den britiske premierminister-bolig siden 15. februar 2011, og han har derfor haft flere premierministre som chef. Larry har titlen ’Chief Mouser’, og dens opgave er blandt andet at holde bestanden af mus nede.

Claire Horton fra Battersea Dogs and Cats Home i London, der i 2011 kunne give Larry hans nye hjem i Downing Street 10. Katten havde før det levet på gaden. Foto: Carl Court/Reuters/Ritzau Scanpix

Personalet betaler

Helt tilbage til 1929 findes der optegnelser om en officiel kat i det britiske indenrigsministerium – og der har været andre katte i Downing Street 10 før Larry. Han kan i øvrigt takke personalet på den legendariske adresse for, at han får noget at spise – det er nemlig dem, der betaler for hans mad og så videre.

Helt tilbage til 1500-tallet har der formentlig været katte tilknyttet regeringspersoner i Storbritannien, men først i 1920’erne noterede man det i officielle dokumenter – og Larry er den første, der har fået titlen ’Chief Mouser’. Foto: Mark Large/AP/Ritzau Scanpix

Pressen elsker Larry. Foto: Henry Nicholls/Reuters/Scanpix

Ifølge Downing Street 10’s hjemmeside bruger Larry store dele af sin dag på at hilse på gæster og på at teste antikke møblers kvaliteter i forhold til en god lur.

Kattehår på habitten

Den 15-årige Larrys evner som musejæger har mødt kritik gennem årene, selvom den dog er noteret for flere drab. Forholdet til tidligere premierminister David Cameron var til tider lidt anstrengt, fordi Larrys pels satte sig i de fine habitter. Derfor blev katten forment adgang til de private gemakker.

Larry har et fint forhold til de betjente, der passer på premierministeren. Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix

De britiske tabloidaviser har flere lejligheder kaldt den officielle musejæger for ’Dovne Larry’, fordi katten bruger mere tid på at sove end på at jage mus. I 2012 var katten tæt på at blive fyret, da den ikke reagerede på en mus i daværende premierminister David Camerons kontor. Men Larry bor stadig på den berømte adresse. Foto: Simon Dawson/Reuters/Ritzau Scanpix

Larry har også temperament, men det kommer mest til udtryk i dens konflikter med Palmerston, udenrigsministeriets kat.

Ellers tager Larry tingene en dag ad gangen – og nu venter han på den nye premierminister i Downing Street efter at have levet sammen med både David Cameron, Theresa May og Boris Johnson.