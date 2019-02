Nu skal omstridt spindoktor igen stå ret

Distribution Plus blev oprindeligt stiftet af A/S A-pressen sammen med bl.a. Datagraf A/S (senere Aller Media A/S) og Stibo Complete A/S. Palle Smed blev ved stiftelsen af selskabet indsat som bestyrelsesformand af A/S A-pressen, og han har i sin periode som bestyrelsesformand – i samarbejde med selskabets ledelse - gjort et stort arbejde for at bygge virksomheden op.

Stibo koncernen ejer gennem et af sine datterselskaber Stibo Complete en andel af aktierne i Distribution Plus, som i dag har ca. 40 ansatte.

Kilde: Stibo