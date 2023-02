Nu sker det: Arbejdsuge på fire dage vedtaget

Dele af de 45.000 medarbejdere i Københavns Kommune kan se frem til at arbejde en dag mindre om ugen.

En enig borgerrepræsentation i Københavns Kommune har nemlig torsdag stemt for, at dele af kommunens medarbejdere kan vælge at arbejde fire dage om ugen i stedet for fem.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

Der er tale om en forsøgsordning fra 2024, hvor der er mulighed for forlængelse i 2025.

Ikke færre timer

Borgerrepræsentationens beslutning er dog ikke ensbetydende med, at medarbejdere i kommunen skal arbejde mindre.

Det er der nemlig ikke lovhjemmel til, lyder det fra forvaltningen.

Derfor skal de 37 timers arbejde på en normal uge fordeles ud over fire dage i stedet for fem.

Det er Troels Christian Jakobsen fra Alternativet, der står bag forslaget.

Til TV 2 Kosmopol siger han, at det er vigtigt at 'gøre arbejdslivet mere attraktivt for medarbejdere'.

- I Danmark har vi en relativt høj rate af folk, der går ned med stress, og mange har generelt ondt i arbejdslivet. Det her er et forsøg på at give medarbejderne mere magt over deres eget arbejdsliv og en højere grad af selvbestemmelse, siger han.

En bredere tendens

Københavns Kommune er ikke den første danske kommune til at indføre en arbejdsuge på fire dage.

Solrød Kommune og Egedal Kommune har blandt flere andre kommuner allerede indført kortere arbejdsuger for administrative medarbejdere.

Og ifølge en professor, der udtaler sig til TV 2 Kosmopol, kommer flere andre kommuner til at følge trop, fordi en kortere arbejdsuge vil have en tiltrækkende effekt på arbejdskraft.