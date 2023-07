Nu sker det: Fartgrænser sænkes landet over

En forsøgsordning gør det muligt for flere kommuner at sænke den lokale hastighed

Synes du, at trafikken snegler sig afsted, når du skal ud af døren om morgen? Så kan du måske se frem til, at tingene snart går endnu mere langsomt.

16 kommuner vil hen over sommeren sænke den lokale fartgrænse som led i en forsøgsordning.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

Forsøgsordningen, som blev vedtaget i foråret i 2022 som del af en bekendtgørelse, gør det muligt for de 16 kommuner at søge udvidet mulighed for at sænke den lokale fartgrænse.

Vil skabe tryghed

En af disse kommuner, der lige nu er i gang med at implementere de nye fartgrænser, er Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor man i to områder vil etablere fartzoner på 40 kilometer i timen i løbet af juli.

- Der er mange borgere, der oplever, at der bliver kørt for stærkt på deres lokalveje. Derfor er en af indsatserne i Trafiksikkerhedsplanen at etablere 40 kilometer hastighedszoner i lokalområder for at gøre det mere trygt at færdes langs vejene og sikkert at krydse dem, lyder det fra Richard Sandbæk (K), der er formand for kommunens Teknikudvalg.

Samme ordning gør sig også gældende for Københavns Kommune, hvor man er i gang med at sænke farten ned til mellem 40 og 30 kilometer i timen nogle steder i byen.

Forsøgsordningen vil løbe fra 2022 til 2025 og vil efterfølgende blive evalueret for, om den skal bredes ud til flere kommuner.