Nu sker det igen! Edderkopperne kommer

Efteråret er atter over os, og det begynder efterhånden at kunne aflæses på de hvirvlende, gule blade og de dalende temperaturer. Og ud over snotnæser og mudder-sko inviterer årstiden igen i år en hel del ubudne gæster ind i vores hjem.

Eller faktisk har de været hjemme hos dig længe. Men i efteråret kommer husedderkopperne frem fra deres skjul, og det kan nemt komme til at opleves, som om dit hjem pludselig er blevet invaderet af kæmpestore, ottebenede monstre.

Han parrer sig - og så dør han

I løbet af sommeren har husedderkopperne brugt al deres tid på at fede sig op, og er i mellemtiden også blevet kønsmodne. Og nu er det blevet tid til at parre sig, kan Jan Pedersen, samlingsassistent i edderkoppesamlingen på Statens Naturhistoriske Museum i København, fortælle.

- Husedderkopperne er de der langbenede, lodne edderkopper, der render rundt på tæppet. Det er som regel hanner, der er ude for at lede efter en hun, forklarer Jan Pedersen til Ekstra Bladet.

Han-husedderkopperne skal altså aktivt ud og lede, hvorimod hunnen typisk bare bliver, hvor hun er. Medmindre man for eksempel flytter rundt på nogle gamle møbler, hvor der har siddet en hun-edderkop i et spind. Så kan det ifølge Jan Pedersen ske, at det er en hun-edderkop, vi ser krible hen over gulvet.

- Hunnerne er mangeårige, mens hannerne kun er interesseret i at parre sig. Der går syv-otte måneder, før de bliver fuldvoksne, så får de parret sig, og så dør de, siger samlingsassistenten.

Mindst 15 centimeter!

Han forklarer, at parringssæsonen for husedderkopper faktisk kan vare hele vinteren, fordi de bor indenfor, hvor det er varmere, og hannen derfor kan være mere aktiv.

Flere gange hvert efterår sker det, at Statens Naturhistoriske Museum får henvendelser fra folk, der har set en 'kæmpestor' edderkop.

Så ringer de ind til Jan Pedersen og hans kolleger, og fortæller, at krybet var mindst 15 centimeter langt. Men så viser det sig at være en husedderkop med omkring 6-7 centimeter i benspænd.

- Det er jo det gamle ordsprog med fjeren, der blev til fem høns. Frygten gør simpelthen, at edderkopperne vokser sig kæmpestore i folks opfattelse, griner Jan Pedersen.

Som at blive stukket med en nål

Samlingsassistenten har desværre ingen forslag til, hvordan man undgår, at husedderkoppen flytter indenfor i netop dit hjem, men han vil gerne minde om, at edderkoppen faktisk er et nyttedyr.

- Husk, at de er gavnlige dyr. Uden dem ville vi altså vælte rundt i fluer og myg og jeg skal give dig, siger Jan Pedersen.

Vil man alligevel gerne have, at en edderkop flytter ud, vil han anbefale, at man hjælper den ud ved hjælp af et glas med et stykke papir under.

- Jeg ville i hvert fald ikke bare gå hen og tage den, for de har jo faktisk et bid, der kan føles omtrent som at blive stukket med en nål, siger Jan Pedersen.

Men hvis du ikke synes, glas med papir-metoden virker, så se lige den her geniale edderkoppefanger, der har fået en voldsom efterspørgsel.



Hvis du til gengæld ikke er så sart, når det kommer til de små spindlere, så se lige den her edderkop-video. Manden bag kameraet har 'aldrig set så mange på én gang'.