Nu sker det: Sommerdag på vej

Når weekenden gør sin entré, bliver landet delt i to. I den ene halvdel vil man kunne opleve omkring 30 grader, mens man i den anden halvdel skal have en sweater frem fra skuffen

Sommervejret er på vej. I hvert fald hvis man bor i den sydøstlige del af Danmark.

Det fortæller Klaus Larsen, der er vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

I weekenden kan det blive over 30 grader omkring Lolland-Falster og Sydsjælland, mens det i den nordlige del af landet kan blive ned til 15 grader.

- Der er stor ulighed i vejret. Der er solcreme til Lolland-Falster og sweater og regntøj til Nordjylland, siger Klaus Larsen.

30 grader

Vejret skal være 25 grader eller derover, før det tælles som en meteorologisk sommerdag.

Bor man i den sydøstlige del af Danmark, kan man måske allerede lørdag få glæde af en sådan sommerdag, og søndag vil man helt sikkert opleve, at sommeren for alvor er kommet.

- Der kan vi godt komme op på de her små 30 grader - og måske ovenikøbet over, siger meteorologen.

Varmen vil især vælte op over Lolland-Falster og Sydsjælland.

15 grader

I weekenden ser vejret helt anderledes ud i Nordjylland.

- Den nordlige del af landet vil nok ligge omkring 20 grader lørdag, og søndag kan det i værste fald blive 15 grader nogle steder, siger Klaus Larsen og tilføjer, at man nok også kan forvente 'udbredt regn'.

I dagene op til weekenden vil det holde nogenlunde tørt landet over, og temperaturerne vil ligge i underkanten af 20 grader.

- Fredag begynder det så småt at vende. Vi skal lige have besøg af et mindre regnvejr i løbet af den sene eftermiddag, aften og nat, lyder det fra meteorologen.