Nu skifter vejret: Så koldt bliver det

Søndag morgen står danskere over hele landet op til en kølig og blæsende dag sammenlignet med lørdagens herlige forårsvejr.

Søndagen byder på fem til otte grader og god blæst.

Havde man planlagt at bruge hele weekenden udendørs, er al håb dog ikke ude.

- I dag er tørt og med en del sol op af dagen, men stedvis kan det blive mere skyet, fortæller vagthavende meteorolig Mette Wagner fra DMI.

Selvom kalenderen siger 31. marts, er der stadig mulighed for nattefrost natten til mandag.

Søndagens fem til otte grader er dog ikke kommet for at blive.

- Det er kun kortvarigt. Det stiger til tocifrede temperaturer allerede i tirsdagsdøgnet. Der begynder vi at få otte til 11 grader, siger Mette Wagner

DMI: Marts slår 41 år gammel rekord

Byger og blæst

Trods at det holder tørt søndag og mandag, kommer der lidt regn, inden det helt gode forårsvej vender tilbage.

- Tirsdag får vi besøg af skyer, og der kommer en front forbi med lidt regn. Det regn kommer til at ligge ind over os i onsdagsdøgnet, men der kommer ikke meget af det, lyder fra fra meteorolog Mette Wagner.

Til gengæld kan man glæde sig over, at temperaturerne kommer til at ligge mellem ni og 14 grader på onsdag og mellem 11 og 16 grader torsdag.

Vind bliver der mest af søndag, hvor man kan blive rusket godt igennem, men som det nye uge begynder, falder det til en svag vind.

Vejret vil være nogenlunde ens over hele landet, dog mest skyet i Nordjylland om søndagen.

DMI afslører: På vej mod rekord