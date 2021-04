Nu skrues der op for varmen

Det er fredag, og ud over at du kan se frem til en større genåbning i næste uge, så har du nu også noget at glæde dig til på kortere sigt.

Der er nemlig dømt forårsvejr i weekenden, og du kan se frem til temperaturer op mod 15 grader. Og starten af næste uge kan blive endnu varmere.

Og det betyder også, at vi skal til at finde solcremen frem. Uv-indekset kan nemlig snige sig op over tre, og så har den blege vinterhud altså godt af et lag solcreme til at beskytte mod solen og undgå solskoldninger.

Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI Mette Zhang.

Skønsomt weekendvejr

- I dag fredag bliver det et dejligt solskinsvejr mange steder - med undtagelse af Bornholm hvor det skyer til, og hvor der kan også komme lidt regn. Temperaturerne vil være på 7-11 grader.

- Lørdag bliver det sådan en skønsom blanding af sol og skyer, og mod sydøst kan der måske komme et par dryp regn. Men den gode nyhed er, at vi skruer lidt op for temperaturen. Det bliver en 8-13 grader, og vi arbejder os langsomt deropad.

Og det ser ud til at fortsætte søndag.

- Søndagsvejret ligner på mange måder lørdagsvejret - en skønsom blanding sol og skyer, og så er det spørgsmålet om, om der længst mod sydøst kan komme en lille byge. Ikke sagt at det gør der, men der er en lille mulighed for det. Temperaturerne får faktisk et lille nøk opad der, så der får vi en 10-15 grader.

En fremragende start på ugen

Meteorologen fortæller, at vi kan se frem til endnu lunere temperaturer i starten af den kommende uge.

- Umiddelbart ser det ud til, at det her vejr, hvor du har lidt sol, og du har lidt skyer fortsætter ind i næste uge, men temperaturerne er faktisk fortsat for opadgående i de første dage af den kommende uge.

- Mandag har vi faktisk med et lidt forsigtigt bud sagt 13-18 grader. Der bliver store forskelle alt efter hvor i landet, du befinder dig, for vi har også den her østenvind. Så ved kyster, der vender ud mod øst, der skal du nok ikke regne med at det bliver så varmt, for havvandet er stadig ikke supervarmt. Men i Vestjylland kunne vi snige os op på de 18 grader mandag

Og vestjyderne er også heldige tirsdag.

- Det er måske ikke helt så varmt tirsdag, men det er stadig mest tørt og sikkert også en pæn del sol her og der. Temperaturerne tager lige et nøk nedad med temperaturer på en 12-17 grader, og det ser stadigvæk ud til, at det er i Vestjylland, det bliver varmest.

Frem med solcremen

- Hvis du skal ud og stå og grave i haven i flere timer, så er det nok en god idé at tage solcremen på, for vi er jo oppe og nærme os et uv-indeks på tre, og det er jo der, hvor vi lidt vinterblege danskere måske skal begynde at passe på vores hud - hvis man har mod på at stå udenfor i bare arme.

Og at stå uden for i bare arme mener meteorologen ikke er helt umuligt. Har du en sydvendt terrasse med god læ, så kan du formentlig sagtens nyde en kop kaffe iført T-shirt og solbriller.

De glædelige udsigter til godt vejr har fået Københavns Vestegns Politi til på Twitter at opfordre til, at man husker at holde god afstand og undgår at samles for tæt.