Nu slås de om mega-regning: - De vil ikke betale

Det gigantiske fragtskib Ever Given, der for et par uger siden blokerede Suez-kanalen, er nu blevet stævnet

Det udviklede sig til en dramatisk uge, da det store fragtskib Ever Given stødte på grund og spærrede for Suez-kanalen i slutningen af marts.

442 skibe måtte frustrerede vente i dagevis, mens en af verdens vigtigste handelsruter var lukket.

Prisen for den massive forsinkelse af varer til Europa er blevet opgjort til adskillige milliarder. Regningen har også været dyr for de egyptiske myndigheder, der har ansvaret for kanalen. Tabt omsætning, der nu skal reddes i land.

Ikke en krone

Derfor har myndighederne i Egypten denne uge ved en domstol i byen Ismailia lagt sag an mod skibets japanske ejere Shoei Kisen Kaisha.

Og det er ikke småbeløb, de kræver i godtgørelse, med derimod 900 millioner dollars - svarende til 5,6 milliarder kroner.

Men det kan de godt glemme, lyder svaret fra de japanske ejere.

- De vil ikke betale noget som helst, lyder det ifølge The Guardian fra løjtnant Osama Rabie på Egyptens nationale tv-kanal.

Efter flere dages intensiv redningsaktion kunne Ever Given igen sejle ud af Suez-kanalen 31. Marts. Foto: Tom Williams/Ritzau Scanpix

Skibets ejer, det japanske firma Shoei Kisen Kaisha, og dets forsikringsselskaber risikerer også at møde kompensationskrav fra andre skibe, hvis passage er blevet forsinket.

Det oplyser forsikringsselskaber og mæglere.

- Alle veje fører tilbage til fartøjet, siger David Smith, leder af skibsfart ved forsikringsmægleren McGill and Partners, ifølge Reuters.

Ifølge forsikringskilder er containerskibe af denne størrelse sandsynligvis forsikret for skrog- og maskinskader for mellem 100 og 140 millioner dollar.

- Dette er potentielt verdens største containerskibskatastrofe nogensinde uden et skib, der går i stykker, siger en skibsadvokat, der udtaler sig på betingelse af anonymitet.

Ever Given var på vej fra Kina til Rotterdam i Holland og sejlede nordpå, da det stødte på grund.