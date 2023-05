Nu slipper passagererne for ekstraudgift

Elsker du at kombinere din cykeltur med offentlig transport, er der godt nyt.

Efter en prøveperiode på et år, har trafikselskabet Movia valgt at gøre det gratis at tage cyklen med i deres gule busser og lokaltog fra 1. juli. Dog med forbehold.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

- I Movia vil vi gerne bidrage til en mere smidig og sammenhængende kollektiv transport, og derfor er det helt oplagt, at vi gør det gratis at tage cyklen med i bus og lokaltog, siger Kirsten Jensen (S), bestyrelsesformand i Movia og borgmester i Hillerød.

Man må dog ikke have sin cykel med i bussen i myldretiden, som er fra klokken 7.00 til 9.00 og igen fra klokken 15.30 til 17.30. Og heller ikke på bestemte tidspunkter i weekenden.

Artiklen fortsætter under afstemningen ...

Annonce:

Forsøg i et år

Siden sommeren 2021 har det været muligt tage sin cykel med i en Movia-bus. Et ellers yderst spøjst syn i en bus i hovedstadsområdet.

Derefter forsøgte selskabet at skrotte cykelbilletten på 14 kroner for at se, om det kunne noget.

Og det må man sige, for Movia har nemlig ikke i sinde at få skrabet de 14 kroner sammen igen fra de cykelglade buspassagere.

'En undersøgelse fra efteråret 2022 viser, at cykelmedtagning har en positiv effekt på omkring halvdelen af kundernes syn på Movia og busserne,' står der i pressemeddelelsen.