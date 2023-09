Nu starter kæmpe arbejde på motorvej

Nedslidt asfalt betyder, at E20-motorvejen ved Fredericia skal igennem en større omgang vejarbejde. Det kan give store trafikale udfordringer på strækningen

Bilister på E20-motorvejen ved Fredericia skal væbne sig med tålmodighed i de kommende to weekender.

Et nedslidt bærelag på strækningen mellem Motorvejskryds Fredericia og rampeanlæg 59 Fredericia S betyder, at myndighederne er tvunget til at igangsætte en større aktion.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelse.

Normalt kan den slags klares i løbet af natten, så det generer trafikanterne mindst muligt. Men det er ikke nok denne gang.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Martin Lehmann

'Fordi asfalten skal graves op helt ned til bærelaget, er det nødvendigt at arbejde i dagtimerne. For at være mindst muligt til gene sker dette i weekenderne.

'Nærmere bestemt fra fredag 1. september kl. 19.00 til mandag 4. september kl. 6.00 og igen fra fredag 8. september kl. 19.00 til mandag 11. september kl. 6.00, skriver Vejdirektoratet.

Konsekvenserne for bilister er mange og overblikket kan du finde herunder: