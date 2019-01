Nu stiger antallet af disse danskere: En katastrofe

For første gang i to årtier er der en signifikant stigning i andelen af danskere, der ryger.

Det viser den årlige undersøgelse af rygevaner blandt 5017 danskere, som Sundhedsstyrelsen og tre organisationer offentliggør torsdag.

Det skriver Politiken.

I 2016 røg 21,1 procent af befolkningen, men sidste år steg andelen til 23,1 procent. Det svarer til en vækst på 9,5 procent på to år.

De seneste to årtier har små sporadiske stigninger afbrudt et generelt fald, men nu er der statistisk sikkerhed for, at kurven over rygerandelen er knækket opad, lyder konklusionen.

Hos Kræftens Bekæmpelse kalder projektchef for tobaksforebyggelse Niels Them Kjær udviklingen for "en katastrofe."

- Det er forfærdeligt, at vi også i fremtiden kommer til at se mange danskere, der får kræft, siger han til Ritzau.

Han fortæller, at der hvert år er cirka 5000, som dør af kræft, fordi de har røget.

Modsat Danmark bliver rygerandelen ved med at falde i Norge, Sverige og Finland.

Niels Them Kjær har en klar holdning til, hvad der skal til for at knække kurven:

Priserne skal hæves, mindre markedsføring, og der skal være flere røgfrie miljøer.

- Vi kan se, at det er det, der virker hos vores naboer, siger han.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) advarer i Politiken mod at reducere diskussionen om rygning til et spørgsmål om pris:

- Der skal en kulturændring til overalt i samfundet for at knække kurven nedad.

Uden for regeringen siger Socialdemokratiet til Politiken, at "en prisstigning ikke er fremmed for os"

Dansk Folkeparti afviser at hæve prisen drastisk, men anfører, at en mindre prisstigning kan blive aktuel, hvis det kan gøres uden at ramme socialt skævt, så dybt afhængige lavtlønnede rygere ikke har råd til at spise sundt eller give deres børn fornøjelser.