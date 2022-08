Nu stiger det: Husk billetten

Du kan snart se frem til en højere kontrolafgift, hvis du fra 1. oktober bliver snuppet uden billet i bus eller tog fra Movia på Sjælland.

Tidligere har afgiften for at rejse uden billet været 750 kroner for voksne og 375 kroner for børn, men snart vil det koste 1000 kroner for voksne og 750 kroner for børn.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Dermed følger Movia Arriva, Midttrafik, Fynbus og Nordjyllands Trafikselskab trop.

Alle skal betale

Årsagen til ændringen er den generelle prisudvikling, forklarer de i pressemeddelelsen.

- En attraktiv kollektiv transport er afhængig af billetindtægterne for at køre rundt. Billetindtægterne dækker omkring halvdelen af udgifterne til bus og lokaltog.

- Det er derfor ikke alene god stil, men også en forudsætning, at alle husker at betale for turen, siger Movias ressourcedirektør, Eskil Thuesen.

Sidst, kontrolafgifterne blev reguleret, var i 2011.

