Nu svarer Boris Johnson endelig

Den britiske premiereminister har tidligere nægtet at tale om, hvor mange børn han har. Nu står han frem med det

Det har i flere år skabt overskrifter i Storbritannien, at premierminister Boris Johnson ikke ville fortælle, hvor mange børn er far til.

Men på NBC's Today Show indrømmer premierministeren endelig, at han har seks børn.

Fire af dem har han med ekskonen Marina Wheeler og et med Carrie Johnson, som han giftede sig med tidligere i år. Det sidste barn har Boris Johnson sammen med en kvinde, som han havde en affære med, mens han var gift med Marina Wheeler.

Anden baby på Downing Street

Derudover er der et syvende barn på vej med den 24 år yngre kone Carrie Johnson. Det meddelte Carrie på Instagram i august måned.

Parret fik deres første barn, Wilfred, sammen i april 2020. Det var kort efter, at Boris Johnson var blevet indlagt på hospitalet med coronavirus.

- Det var fantastisk at få et barn samtidig med, at man er statsminister, men det var meget arbejde. Jeg har skiftet mange bleer, siger den 57-årige Boris Johnson i interviewet.

Det er ukendt, hvorfor Boris Johnson nu vælger at fortælle, hvor mange børn han har.