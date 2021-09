Nu svarer burger-arrangør på kritikken

Arrangøren af konkurrencen Danmarks Bedste Burger, Jesper Wieder, har tidligere nægtet at tale med Ekstra Bladet - nu har han svaret på mail

Det preller tilsyneladende fuldstændig af på Jesper Wieder, arrangør af konkurrencen Danmarks Bedste Burger, at flere dommere nu har meddelt deres afgang og kritiseret konkurrencen, der sendte trofæet til burger-stedet Hungry Dane.

Efter flere dages tavshed svarer Jesper Wieder nu på - noget af - kritikken. Skriftligt, forstås.

'Vi har talt med flere af dommerne, som alle sammen siger, at de tager stærk afstand fra konkurrencen, og at de ikke ønsker at være med nogensinde igen. Hvad tænker du om det?'

'Det må stå for deres regning og åbner op for en omstrukturering af ekspertpanelet.'

'Popls burger (fra Noma, red.) blev hentet, selvom de havde frabedt sig at deltage. Hvorfor blev den det?'

'Fordi den var udvalgt som en af finalisterne.'

'Peter Kolos oplyser til os, at Popl blev bestilt flere dage i forvejen til kl. 12.10, og deres burger blev serveret klokken 12.15? Hvordan ved han det?'

'Fordi alle var bekendt med, hvornår de skulle aflevere deres burger til blindsmagningen.'

'Hvordan kan det være, at deltagerne ikke deltager på lige vilkår?'

'Alle deltager på lige vilkår.'

'Står du ved, at Hungry Dane kan kalde sig Danmarks Bedste Burger?'

'Det er ikke mig, der har bestemt, hvem Danmarks Bedste Burger er - det er Facebook 5 %, folket 20 % og eksperterne 75 %.'

'Vil du fortsætte med at arrangere Danmarks Bedste Burger?'

'Ja.'

'Hvilken rolle spiller Peter Kolos i Danmarks Bedste Burger-konkurrencen?'

'Ingen, - han er burger-pusher ligesom alle de andre deltagere og har hjulpet alle finalisterne på Ofelia Plads omkring det praktiske på lige vilkår med de andre frivillige, der har hjulpet til.'

'Hvordan er din relation til Peter Kolos?'

'Vi har kendt hinanden på venskabeligt niveau i mange år.'

'Hvem talte stemmerne?'

'Det gjorde jeg.'

Ekstra Bladet har spurgt Jesper Wieder, om han vil fremlægge resultaterne. Han insisterer på, at det kun sker ved personligt fremmøde, og han ønsker først at mødes i næste uge.

