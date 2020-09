Nu svarer Mølbak skeptisk danser

Da en skeptisk danser tirsdag fik ordet på pressemødet, slog SSI-direktøren fast, at corona findes

Nok blev Danmarks øverste coronageneraler tirsdag overraskede, da den 51-årige danser Kristofer Krarup konfronterede dem med et svar på en aktindsigt, hvor Statens Serum Institut afviser at have dokumentation for corona.

Men i dag er der ingen slinger i valsen:

- Har I beviser for, at der findes corona?

- Det har vi, siger Kåre Mølbak, direktør, Statens Serum Institut.

Sagen går tilbage til 10. august 2020, hvor Statens Serum Institut blev spurgt om 'dokumentation, der har overbevist Statens Serum Institut om den reelle eksistens af SARS-CoV-2.'

Til det svarede instituttet 10. september:

'Statens Serum Institut kan konstatere, at vi ikke er i besiddelse af de ønskede dokumenter.'

Siden er svaret blevet delt på blandt andet Facebook.

Og tirsdag blev Kåre & co. altså konfronteret med svaret. I dag indrømmer Kåre Mølbak, at spørgsmålet kom bag på ham:

Er Jorden rund?

- Det er lidt ligesom, hvorvidt der findes mæslingevirus, eller om der findes skoldkoppevirus. Det er ikke noget, som vi normalt forventer, at vi skal gå ud og bevise, når der er uomtvistelig dokumentation i den videnskabelige litteratur.

- På den måde var det virkeligt et spørgsmål, der kom bag på mig. Jeg er godt klar over, at der findes folk, som stiller spørgsmål ved snart sagt hvad som helst: Om der findes klimaforandringer, eller om Jorden er rund.

- Er I ikke sluppet lidt for let i forhold til denne aktindsigt?

- Jeg synes ikke, at det var et godt svar, vi fik sendt.

- Det var også det, som jeg sagde på pressemødet i går. Vi går gerne tilbage og giver et mere fyldestgørende svar, hvor vi dykker ned i den videnskabelige litteratur på området og ikke tager udgangspunkt i et normalt svar på aktindsigt.

- Hvordan har du det med, at folk med en lidt anden agenda får mulighed for at stille spørgsmål?

- Det er jo en del af livet. Jeg er en rummelig person, og jeg kan sagtens acceptere, at sådan noget sker.

Legitimt

- Men du er villig til at diskutere med skeptikere?

- Ja, det har vi prøvet før. Da vi havde hele diskussionen om HPV-vaccinen og bivirkningerne ved den, var jeg til mange dialogmøder med de foreninger, som mente, at der var problemer med vaccinen. Nogle gange sætter døgnets timer lidt grænser for, hvor meget man kan engagere sig. Men jeg er meget villig til det.

- En af de gode ting ved det danske samfund er, at vi har ytringsfrihed, og derfor synes jeg også, at det er legitimt at stille spørgsmål ved de opfattelser, som vi har.

- Men lige i denne sag er der meget vægtig videnskabelig evidens.