Nu taler tavs borgmester: Vil alligevel gøre op med krydstogtskibes svineri

Et enkelt krydstogtskib, der ligger stille i havnen, forurener som flere tusinde personbiler.

Alligevel hoppede Aalborg ikke med ombord, da de to havnebyer København og Aarhus uafhængigt af hinanden meldte sig klar til at investere i landstrøm. En investering, der sikrer at de flydende luksushotellers skorstene ikke hoster giftige partikler ud over borgerne, mens skibene er i havn.

Hidtil har borgmester i Aalborg kommune, Thomas Kastrup-Larsen (S), der samtidig er formand for Aalborg Havn, forholdt sig tavs, men efter at Ekstra Bladet mandag beskrev problemet, åbner han nu for første gang op for at gøre noget ved det.

Vil have national løsning

Han fortæller til Ekstra Bladet, at han og den øvrige bestyrelse i Aalborg Havn tirsdag holdt et møde, hvor de diskuterede muligheden for at etablere landstrøm.

- Det er en af de ting, vi tænker, kan være en god løsning, hvis vi kan finde en model for det, og derfor har vi så også henvendt os til Danske Havne, siger han og slår fast, at han mener, der er behov for en national plan.

- En alternativ løsning kunne også være, at sige, at så vil man ikke have krydstogtskibe til byen, men det er der nok heller ikke stemning for, siger Aalborgs socialdemokratiske borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Foto: Tobias Nicolai/Ritzau Scanpix

- Vores tilgang til det er, at tage det gennem Danske Havne, så vi får en national løsning til - hvis og når - vi skal have landstrøm. Det er ikke alle skibene, der kører med de samme stik, og vi vil være sikre på, at investere i det rigtige, forklarer borgmesteren.

- De store krydstogthavne København og Aarhus har netop besluttet at investere i landstrøm, så man kan jo sige, at de allerede er startet på en national løsning. Hvorfor følger Aalborg ikke bare trop og laver det samme som dem?

- Der er jo mange havne i Danmark, hvor der kommer krydstogtskibe, der er fx også Skagen. Der er mange steder. Vi vil være sikre på, at vi investerer i det rigtige. Det er en investering på 70 millioner kroner. Det er mange penge. Så det er virkelig vigtigt, at det er det rigtige, og at vi ikke investerer i noget, som det så viser sig, at kun 30 % af skibene vil kunne bruge, for så har pengene jo ikke så stor effekt.

Fakta: Så meget forurener krydstogtskibene Forskere fra Aarhus Universitet har fokuseret på to typer luftforurening, som har stor betydning for vores helbred. Det er forurening med fine partikler PM2,5 og NOx-forurening. Høje koncentrationer af de to typer forurening har blandt andet været forbundet med blodpropper i hjernen, børneastma, kronisk bronkitis og for tidlig død. Udledningen af PM2,5 fra et krydstogtskib, der lægger til i en dansk havn, svarer i snit til udledningen fra omkring 5000 personbiler, der kører i bytrafik. Udledningen af NOx fra et krydstogtskib, der lægger til i en dansk havn, svarer i snit til udledningen fra omkring 3500 personbiler, der kører i bytrafik. Beregningerne er lavet ud fra målinger i København og Aarhus. Rapporten anslår at forureningen kan være lidt lavere i Aalborg. Kilde: DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Som Ekstra Bladet beskrev mandag, viser en rapport fra Aarhus Universitet, at krydstogtskibene udleder flere tusinde gange så mange farlige partikler som personbilerne. Og det er vel at mærke ikke, når skibet sejler, men mens det ligger stille. Borgmesteren erkender, at tallene i rapporten har gjort indtryk på ham.

- Det er helt klart, at skibene har en stor forureningsgrad. De er jo byer! Der er ingen tvivl om, at krydstogtskibene er en væsentlig kilde til partikelforurening. Det havde vi slet ikke set for bare ti år siden, der kom der ingen krydstogtskibe, men derfor skal vi også forholde os kritisk til det nu.

