Nu træder den nye parkeringsregel i kraft

Hvis du er træt af at få parkeringsbøder, så er der godt nyt.

En ny regel, der tilgodeser bilisterne, træder i kraft lørdag.

Det oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i en pressemeddelelse fredag.

I dag er det rent faktisk ulovligt at parkere på de ubrudte brede kantlinjer, der adskiller eksempelvis vejbaner og cykelstier.

Men det er slut nu. Tidligere på året besluttede regeringen og Dansk Folkeparti, at den regel skulle ophæves, og 1. september træder ændringen i kraft.

- Hidtil har der været parkeringspladser, hvor kantlinjerne har været så brede, at det kun var meget små biler, der kunne parkere inden for linjerne. Jeg er derfor glad for, at det nu bliver lettere for bilisterne at finde en parkeringsplads. Og så gør vi op med, at parkeringspladser bliver lavet på en måde, hvor det reelt ikke er muligt at parkere lovligt, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Det er dog stadig afgørende, at din bil ikke rækker ud over det yderste af kanten på den hvide streg, så vil du stadig få en bøde. Det koster som altid 510 kroner.