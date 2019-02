Nu undskylder føtex: Mia tilbudt at få sit job tilbage

Mia Frandsen blev bortvist fra sit arbejde i føtex Ebeltoft 14. februar, efter at hun spiste et stykke af en kanelsnegl i arbejdstiden.

Sagen skabte voldsom debat, og historien blev bragt i landsdækkende medier.

- Det er en overreaktion. Jeg burde have fået en advarsel eller en fyring. Men en bortvisning? Det er det værste, som man kan få fra et arbejde. Det ville jo aldrig have været sket igen, hvis jeg havde fået det at vide, fortalte Mia i et tidligere interview med Ekstra Bladet.

Nu er der sket en udvikling i hendes sag. Mia har fået en undskyldning.

Se også: 18-årige Mia sønderknust: Spiste kanelsnegl og blev fyret af føtex

Ekstra Bladet har talt med Salling Groups presseenhed, som bekræfter, at Mia Frandsen er blevet tilbudt at få sin stilling tilbage, og at hendes bortvisning er blevet ændret til en fyring. Det betyder, at Mia kan søge arbejde hos Salling Group igen.

Se også: Fyret i føtex: Overrasket over nyt Facebook-opslag

Mia skriver i en sms til Ekstra Bladet, at hun blandt andet er dybt taknemlig for al den støtte, hun har fået.



'Der bliver pointeret, at der udelukkende er tale om et stykke kanelsnegl. De tilbød mig også min gamle stilling tilbage, hvor jeg måtte takke nej. Bortvisningen er nu en almen fyring'.

'Jeg fik også en undskyldning af HR-Chefen, Lars Rønnow. Mit navn føler jeg nu er renset', skriver hun.

Selvom Mia var meget glad for sit job i føtex, ser hun nu fremad, og hun har efterfølgende fået mange jobtilbud.

'Hvad der skal ske nu, er jeg skal til jobsamtale i dag. Dette kan ende med mit drømmejob som receptionist. Derudover er jeg tilbage på sporet angående at komme ud og få et arbejde, så jeg kan spare sammen til uddannelsen i Silkeborg.'

Mia har også fået ro i sjælen, nu hvor sagen er afsluttet.

'Jeg har faktisk fået sovet i nat, og jeg føler nu, der er ro omkring mig. Jer er dybt taknemlig for al den støtte, jeg har fået igennem alt det her af fremmede mennesker og gamle kunder', skriver Mia Frandsen.