Nu vender det: Byger og skyer på vej

Fra fredag bliver Danmark en grå fornøjelse, og torsdag har skyerne allerede meldt deres ankomst flere steder.

Men bor man i den østlige del af landet, er der stadig mulighed for at nå en tur på stranden.

- Hvis man kigger over de østlige egne af landet, har vi i dag temperaturer op til 30 grader, fortæller Anna Christiansson, der er vagthavende meteorolog ved DMI, og fortsætter:

- I de vestlige egne ligger temperaturerne mellem 20 og 25 grader. Det er stadigvæk ret varmt, men mere skyet. Der kommer også noget torden sidst på dagen.

Hun tilføjer, at det bliver gradvist mere skyet i hele landet.

Onsdag var det meget varmt i Bork Havn.

Regn, regn, regn

Vejrmeldingen for de kommende dage er nedslående, hvis man havde drømt om en sommerdag i solen.

- Flere skyer, regn og byger, lyder det fra meteorologen.

Torsdag er der allerede begyndt at komme skyer ind over den sydlige del af landet, og gråvejret forventes at ramme både Jylland og Fyn i løbet af dagen - og med skyerne kommer også regnen.

- Bygerne ligger lige nu syd for landet, men de trækker op nu her i løbet af dagen, siger Anna Christiansson.

Fredag bliver det mellem 17 til 23 grader, fortæller meteorologen. Arkivfoto: Kim Agersten/Polfoto

Bliver køligere

I den østlige del af landet forventes regnen først at melde sin ankomst sidst på dagen torsdag.

Fredag kan der komme regn i flere dele af landet, ligesom himlen vil være svøbt i skyer.

- Det bliver lidt køligere - 17 til 23 grader, lyder det fra meteorologen.

