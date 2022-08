Nu vender det: Købsaftaler bliver annulleret som aldrig før

Boligmarkedet har de seneste mange måneder braget af sted, men nu ser det ud til, at det vender igen

Det har været svært at være køber i den seneste lange periode, hvor prisstigninger på boligerne og efterspørgslen har gjort det nærmest umuligt at få et ben til jorden.

Men nu vises der tegn på, at boligmarkedet er på vej retur.

Købsaftaler, der bliver annulleret i stribevis, og få købere på markedet ændrer alle spilleregler.

Det skriver Berlingske.

Trækker i land

Den stigende rente og de forhøjede leveomkostninger får flere og flere boligejere til at tænke sig om en ekstra gang, før de bevæger sig ud i et boligkøb.

Det samme gør bankerne, som i stigende grad også er en spiller i de mange annullerede købsaftaler.

Det oplever de blandt andet hos rådgivningsfirmaet Købsmæglerne, der fortæller, at cirka hver fjerde handel hos dem bliver annulleret.

- Det har vi aldrig oplevet før. Når boligkøberne ønsker at trække sig fra en handel, så skyldes det i høj grad, at en række boligkøbere får kolde fødder som et resultat af den usikkerhed, der er på boligmarkedet om, hvor vi bevæger os hen, siger direktøren i Købersmægler, Lennart Christensen, til Berlingske.

Købers fordel

Men selvom der er stigende renter, og det umiddelbart ligner et usikkert markedet at træde ind i lige nu, kan det godt gå hen og vende til købers fordel.

For sælgerne er nemlig på vej i knæ, og det skubber forhandlingsfordelen over på købers side.

- Jeg oplever sælgere, som er klar til at give en halv til en hel million kroner i nedslag på boliger til fem-seks millioner kroner, siger Christopher Wagner, der er partner rådgivningsfirmaet Bomae, til Berlingske.

Derfor er det med at have is i maven, hvis man står med drømmen om ny bolig de kommende år.