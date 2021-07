Nu vender det!

Efter flere dage med regnfuldt vejr er der nu godt nyt til de danskere, der holder sommerferien hjemme i år.

For på trods af et par grå dage i starten af den kommende uge, så ser det overordnet ud til, at vi snart får masser af sol og varme igen.

Det oplyser DMI.

- Vi får noget mere regn gennem lavtryk mandag-tirsdag, men ellers stiger temperaturen midt på ugen til op mod de 30 grader og ender nok lige omkring 27-28-29 grader, fortæller vagthavende meteorolog ved DMI, Trine Pedersen.

Herefter falder temperaturerne lidt igen, men der er stadig udsigt til solrigt vejr.

- Mod weekenden køler det lidt af igen med lidt skyer, siger Trine Pedersen.

Allerede i dag er der i modsætning til i går udsigt til en pæn dag i flere dele af landet.

- Det bliver varmest i den syd- og østlige del af landet, hvor det bliver op til 23 grader med sol. Der hænger nogle flere skyer oppe i den nordlige del af landet, men der er en chance for, at der går hul i dem mod nordvest, siger Trine Pedersen.