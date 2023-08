Nu vender sommervejret retur

'Sommeren er forbi nu, og den nærmest fløj afsted.'

Måske de fleste danskere de seneste dage har siddet med samme fornemmelse i kroppen, som C.V. Jørgensen gjorde, da han indspillede 'Sæsonen er slut'.

Men det er imidlertid ikke helt tilfældet. De næste dage vender sommervarmen nemlig tilbage til Danmark.

Det fortæller Martin Lindberg, der vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

- Det bliver varmere fra i morgen. Fredag kommer vi op mellem 18 og 23 grader, og lørdag bliver det også varmt med temperaturer mellem 20 og 25 grader.

Husk regnfrakken

Hvis man planlægger at nyde det varme vejr udendørs lørdag, bliver det desværre ikke uden en regnfrakke.

- Det bliver ustabilt. Lørdag kommer der regn og byger ind fra vest og sydvest, forklarer Martin Lindberg.

Fredag ser vejret dog ud til at holde tørt.

- Søndag kommer der lidt eller nogen sol, men der kommer også enkelte byger især i Jylland, lyder meldingen.

Varmen fortsætter

Men den varmere luft bliver hængende søndag og ser ud til at fortsætte i næste uge.

- Det bliver fortsat relativt varmt, i hvert fald sammenlignet med det køligere vejr, vi har haft de seneste dage, fortæller meteorologen.

I næste uge ser det således ud til at blive over 20 grader mange steder. Men der er stadig udsigt til enkelte byger hist og her.

- Blæsten slipper vi, og vi får også varmere vejr, siger Martin Lindberg.