Nu vender sommervejret tilbage

Hvis man pønser på at fejre første maj under åben himmel, er der godt nyt. Ifølge DMI kan vi nemlig se frem til et strålende sommervejr i næste uge.

- Mandag starter nok med noget regn, men ellers klarer det op, og solen kommer frem. Vi kommer op på en 13-18 grader, så en ganske fin start på ugen, siger vagthavende hos DMI, Thyge Rasmussen.

- Tirsdag er omvendt. Her starter det fint med en del sol, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer og lidt regn og byger hist og her.

Vestjyderne kan dog godt finde grillen frem tirsdag aften - her rammer uvejret nemlig øjensynligt ikke. Onsdag kan hele landet se frem til en lun første maj:

- Første maj er der lidt eller nogen sol og stort set tørt med pæne temperaturer på en 13-18 grader - helt op til 20 i Jylland. Hvis man skal ud og holde første maj, ser det altså ganske pænt ud, oplyser Thyge Rasmussen.

- Vinden ser også ganske fin ud, så de røde faner bliver nok ikke blæst omkuld.

Torsdag er både fanerne og det gode vejr pakket væk. Sidste del af ugen ser nemlig knap så lys ud som starten:

- Sidst på ugen bliver det køligere og mere blæsende, siger Thyge Rasmussen.

- Torsdag og resten af ugen ser det ud til, at vi kun får en 8-13 grader om dagen. Men vi kan jo håbe på, at prognoserne tager fejl for sidste halvdel af ugen.